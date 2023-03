Juventus | lo sconforto di Paul Pogba sui social | “Allah non appesantisce un’anima oltre ciò che può sopportare”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ennesimo stop per, costretto a fermarsi di nuovo per circa un mese a causa di una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Durante questa stagione, a causa dei continui infortuni, il francese ex United non sta riuscendo a dare supporto ai bianconeri. Nella giornata di martedì 14 marzo, uscendo dal J Medical, il centrocampista juventino è apparso visibilmente triste tanto da rifiutarsi di scattare selfie e firmare autografi ad un gruppo di tifosi dellache lo aspettavano all’esterno. Alla vista dei tifosi e dei giornalisti, ha esordito dicendo: “Scusate, non ho la testa…“, e il meme che lo ritrae è già diventato virale sui. L’amarezza del calciatore è stata anche accompagnata da un post: “non...

Paul è sconsolato, ma tiene duro: "Allah non appesantisce un'anima oltre ciò che può sopportare". Starà fermo un mese. E in società non si parla di risoluzione del contratto