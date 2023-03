Juventus, Carnesecchi o… Martinez per la porta (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Juventus sta valutando il futuro tra i pali: in caso di partenza di Szczesny la dirigenza bianconera potrebbe andare su Carnesecchi o Martinez La Juventus sta valutando il futuro tra i pali: in caso di partenza di Szczesny la dirigenza bianconera potrebbe andare su Carnesecchi o Martinez. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri starebbero pensando al portiere della Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta come portiere giovane. In alternativa il portiere dell’Aston Villa e la chiave in questo caso potrebbe essere McKennie. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lasta valutando il futuro tra i pali: in caso di partenza di Szczesny la dirigenza bianconera potrebbe andare suLasta valutando il futuro tra i pali: in caso di partenza di Szczesny la dirigenza bianconera potrebbe andare su. Secondo quanto rito da Tuttosport, i bianconeri starebbero pensando al portiere della Cremonese, ma di proprietà dell’Atalanta come portiere giovane. In alternativa il portiere dell’Aston Villa e la chiave in questo caso potrebbe essere McKennie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

