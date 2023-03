Juve | ora è finita davvero | Mai citata | perché è il colpo di grazia ai bianconeri

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Come quasi tutti i misteri italici, anche quello delle carte segrete del Covisoc, sembra non aggiungere o togliere nulla a ciò che già si sapeva. I misteri o restano tali, ma se vengono svelati quasi sempre sono segreti di Pulcinella. Così è stato per il primo documento Covisoc, così per il secondo. Considerati anche tutti insieme, difficilmente riconsegneranno allantus i 15 punti di penalizzazione, tanto più che in entrambe le carte la “Vecchia Signora” non viene mai, neppure per sbaglio. Nel secondo documento segreto, quella reso noto ieri e datato 31 marzo 2001, non emergerebbe una conoscenza di violazioni specifiche, da parte della procura federale e del suo capo Giuseppe Chiné. Anzi, vi si sottolineano elementi che la escluderebbero totalmente. In realtà il Covisoc aveva già una lista di operazioni sospette, come scriveva lo stesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stebellentani : Molti non saranno d’accordo ma è anche la notte di Inzaghi. Tre coppe in due anni (finali contro J e M). Nella Copp… - tuttosport : ULTIM'ORA Consiglio di Stato e ricorso FIGC, la decisione: niente sospensiva! ?? #Juventus #FIGC #Juve… - QSVS_Official : L’editoriale del nostro direttore @FabRavezzani sull’attualità #Juve! Guarda ora il video e iscriviti gratuitamen… - AquilottoNeraz1 : @bbiancawhite Non vedevano l’ora di scrivere “Inter unica italiana ad uscire dalla Champions, delusione tremenda” C… - RoNando82 : @AndreyOnana @Inter @ChampionsLeague @RinatOficial @RinatEuropa @PerezManolopr23 Testa alla Juve. Ora basta fare mi… -

Dusan Vlahovic sarà anche in astinenza da gol da sei partite. Eppure i grandi club europei, dal Bayern alle big inglesi, continuano a ronzare intorno al serbo. La Juventus,come, non sa ancora se gli interessamenti si trasformeranno davvero in offerte monstre, dai 70 milioni a salire, e non sa nemmeno se la prossima stagione disputerà le Coppe. Non perderti le Newsletter ...Tanti auguri Paul, mai mollare" , altri commenti presenti sotto al post della. Insomma, Pogba divide il tifo bianconero ma di certo non vede l'di tornare in campo per rimettere tutti d'...fino adun rendimento eccelso' a 'Paul, non scorrere troppo velocemente con le dita quando leggerai i messaggi, ti potresti infortunare!'. E ancora 'Ha bisogno di un po' di riposo il ragazzo, non ...

Stanco, ma cinico: Friburgo in zona Champions e carico per la sfida alla Juve La Gazzetta dello Sport

Vlahovic lontano dalla Juventus La stagione di Dusan Vlahovic, non è sicuramente delle migliori: la pubalgia che ha bloccato il giocatore per tante partite, il Mondiale che non è andato proprio come ...La penalizzazione alla Juventus, con i famosi -15, non manca di dare continui aggiornamenti. Un’altra carta, la seconda, è stata trasmessa ai legali degli ex, Cherubini e Paratici. Ora potranno quindi ...