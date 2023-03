Juve, la rifinitura in vista del Friburgo: c'è una pesante assenza (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Juventus prosegue la preparazione all'importante match di domani con il Friburgo che mette in palio l'accesso ai quarti di finale di Europa League . I bianconeri stanno svolgendo una seduta a ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lantus prosegue la preparazione all'importante match di domani con ilche mette in palio l'accesso ai quarti di finale di Europa League . I bianconeri stanno svolgendo una seduta a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ssdJuve : RT @MatthijsPog: ???? Juve, rispetto alle previsioni DiMaria è in ritardo: oggi solo personalizzato per lui, mercoledì test decisivo in rifi… - sportli26181512 : Juve, la rifinitura in vista del #Friburgo: c'è una pesante assenza: Allegri valuta la condizione dei singoli per i… - calciomercatoit : ?? ???? Rifinitura #Juve: #DiMaria assente alla vigilia del Friburgo! ? #Bremer, #Miretti e #Chiesa, inizialmente i… - calciomercatoit : ?? Rifinitura #Juve pre #Friburgo: assente anche #DiMaria! ? ?? #Allegri rischia l'eliminazione? - junews24com : Vigilia di #FriburgoJuve ?? L’allenamento LIVE dalla Continassa ?? -