Juve | Chiesa e Di Maria | resta il dubbio per entrambi in vista del Friburgo

Un dentro o fuori che lae Allegri non vorrebbero dover affrontare senza Pogba,, Milik, Alex Sandro e... il Fideo. Assenze pesanti, anche se i bianconeri si presenteranno forti di un gol ...Inizialmente in gruppo e poi parzialmente con il resto della squadra invece Federicoe Gleison Bremer oltre a Fabio Miretti . Assente pure Leonardo Bonucci .1 Sarà una rifinitura decisiva. Non solo o non tanto per Federicoe magari Leonardo Bonucci. Quanto per Angel Di Maria, in ritardo rispetto alle previsioni. ... in casasarà decisivo anche e ...

Juve: Chiesa e Di Maria restano in dubbio in vista del Friburgo La Gazzetta dello Sport

Possibile emergenza per la Juventus negli ottavi di ritorno in Europa League a Friburgo. Importanti aggiornamenti infatti arrivano dalla Continassa: Di Maria, alla vigilia della gara, non si è ...TORINO - Bremer, Chiesa e Miretti a parte, Di Maria ha fatto qualche corsetta ... della sfida di ritorno negli ottavi di Europa League contro il Friburgo c’è una Juventus in emergenza visto che ...