Juve | Allegri | «Chiesa e Di Maria difficilmente titolari»

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Le parole di Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di ritorno tra Friburgo eMassimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Friburgo. Di seguito le parole del tecnico dellaE DI– «ci saranno dal 1?, li abbiamo recuperati solo stamattina, potranno essere utili a gara in corso». CALCIO ITALIANO – «Bisogna avere equilibrio. In Italia passiamo dal dire che uno è da Pallone d’Oro al dire una settimana dopo che è scarso. Il rapporto con la Premier League è uno a cinque, siamo deboli economicamente. Poi se riusciamo a fare dei risultati importanti significa che ci sono persone valide, dagli allenatori ai dirigenti. Credo stasera di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E va bene che alla #Juventus sono abituati a comportarsi così da sempre, ma che lo facciano anche gli avvocati mi s… - calciomercatoit : Massimiliano #Allegri galantuomo nel giorno della festa della donna ?? Riuscirà la sua #Juve a portare a casa un ris… - realvarriale : Oltre a #Conte tanti i delusi che hanno lasciato i nostri club inseguendo,oltre ai soldi,traguardi in Champions:… - infoitsport : Juve, Allegri: 'Di Maria e Chiesa solo in panchina. Vlahovic sta bene, il gol tornerà presto' - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Juve a Friburgo, Allegri “Di Maria e Chiesa in panchina” -… -

Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Friburgo - Juventus , gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League . All'andata i bianconeri si sono imposti per 1 - 0 grazie al gol ......NEWS I CONVOCATI DIPER FRIBURGO Sono 23 i giocatori a disposizione di Massimiliano... invece, Bonucci , che non partirà per la Germania Ecco la probabile formazione dellaJUVENTUS ...Di questi tempi per la dirigenza dellaprogrammare il futuro è esercizio assai complicato oltre ad essere un pensiero secondario. In ... Ai tifosi Maxnon è mai particolarmente piaciuto ...

LIVE Friburgo-Juventus, Allegri: conferenza stampa in diretta Tuttosport

Massimiliano Allegri annuncia che nè il Fideo nè l’ex viola ... ma non dobbiamo nemmeno ignorare i problemi del nostro campionato”. E la sua Juve “I bilanci si fanno a fine stagione, per ora ...La Juventus cerca il pass per i quarti di finale di UEFA Europa League. Dopo l'1 a 0 della gara d'andata, i bianconeri sono attesi dalla trasferta sul campo del Friburgo. Massimiliano Allegri non avrà ...