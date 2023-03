Justyna Wydrzy?ska condannata per favoreggiamento di un aborto farmacologico

Un'attivista condannata per aver inviato delle pillole abortive Ticinonline

L'attivista Justyna Wydrzynska spedì una pillola abortiva alla giovane che aveva denunciato violenze in famiglia, un tribunale polacco le impone 8 mesi di lavori socialmente utili. In Polonia l'interr ...La nota attivista pro aborto Wydrzynska, che offre sostegno alle donne in difficoltà, ha ricevuto oggi la condanna dal tribunale di Varsavia.