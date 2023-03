John Wick 4 | recensione | Keanu Reeves contro tutti nella resa dei conti forse finale

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladi4, quarto eultimo capitolo della serie action coniniziata ben 9 anni fa: tra Osaka, Berlino e Parigi la lottala Gran Tavola avrà fine ma ne scorrerà di sangue Sopravvissuto per un pelo agli eventi di Parabellum, ildiè chiamato ad un’ultima missione per liberarsi dalla stretta della Gran Tavola e magari riuscire anche a distruggerla una volta per tutte.4 è un frullatore ad immersione di ben 169 minuti che mette assieme tutte le caratteristiche stilistiche, lavisiva e i temi dei film precedenti per una corsa a perdifiato probabilmente adrenalinica per alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... variabile_ : RT @Keanu_Reeves_IT: John Wick 4, Keanu Reeves riceve un benvenuto da eroe e una proposta di matrimonio alla premiere del film https://t.co… - unditomedio2 : @osamundR Sì certo, come John Wick?????? - caurscorpii : in che senso il quarto capitolo di john wick dura quasi tre ore mi infilo una penna nell’occhio - Occe64 : RT @Keanu_Reeves_IT: John Wick 4, Keanu Reeves riceve un benvenuto da eroe e una proposta di matrimonio alla premiere del film https://t.co… - Keanu_Reeves_IT : John Wick 4, Keanu Reeves riceve un benvenuto da eroe e una proposta di matrimonio alla premiere del film -

Il regista di, Chad Stahelski, ha affrontato lo status del quinto film precedentemente pianificato, affermando che per il momento, dopo l'uscita di4 , il franchise entra in pausa . Durante un'...4 sarà al cinema dal 23 marzo, così il suo regista Chad Stahelski , ex - stuntman e con David Leitch co - creatore del personaggio interpretato da Keanu Reeves , ha concesso un'intervista a ...Tutti pazzi per Keanu Reeves . L'attore nelle scorse ore ha presentato4 , il nuovo atteso capitolo della saga action, al South By Southwest Film Festival , dove ha avuto un'accoglienza trionfale e pure... nuziale. Oltre ad essere stato acclamato come un eroe, ...

John Wick 4, il regista sul futuro del franchise: "Io e Keanu abbiamo dato per il momento" BadTaste.it Cinema

È il caso del suo alter ego John Wick, l’ex-sicario protagonista della saga cinematografica, diretta da Chad Stahelski, arrivata al quarto capitolo. La proposta di matrimonio Una folla incredibile si ...Marco è insegnate di arti marziali e parkour e lavora nello spettacolo. Da 6 anni è diventato stuntman, iniziando sul set di John Wick 2. A lui abbiamo chiesto di raccontarci una giornata tipo di uno ...