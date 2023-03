Jasmine Carrisi su papà Al Bano: "Non capisco come faccia", la rivelazione inaspettata (Di mercoledì 15 marzo 2023) Jasmine Carrisi parla di suo papà Al Bano: ecco la rivelazione che non ti aspetti sul cantante di Cellino San Marco Al Bano ha iniziato a festeggiare con largo anticipo i suoi 80 anni. Già al Festival di Saremo in cui si è esibito con Massimo Ranieri e Gianni Morandi, ha avuto il grande onore di ricevere ben 4 torte con 20 candeline ciascuna. Il cantante di 'Felicità' ha persino sfidato il direttore artistico Amadeus, iniziando a fare dei piegamenti sul palco del Teatro Ariston mostrando tutta la sua forza atletica. Altro che 80 anni! Al Bano si sente giovane dentro e vuole dimostrare di esserlo anche fuori. Per il suo compleanno si sta organizzando un grandissimo evento '4 volte 20', ma seppur raggiunga questo traguardo solamente il 20 maggio, tutte le trasmissioni ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 15 marzo 2023)parla di suoAl: ecco lache non ti aspetti sul cantante di Cellino San Marco Alha iniziato a festeggiare con largo anticipo i suoi 80 anni. Già al Festival di Saremo in cui si è esibito con Massimo Ranieri e Gianni Morandi, ha avuto il grande onore di ricevere ben 4 torte con 20 candeline ciascuna. Il cantante di 'Felicità' ha persino sfidato il direttore artistico Amadeus, iniziando a fare dei piegamenti sul palco del Teatro Ariston mostrando tutta la sua forza atletica. Altro che 80 anni! Alsi sente giovane dentro e vuole dimostrare di esserlo anche fuori. Per il suo compleanno si sta organizzando un grandissimo evento '4 volte 20', ma seppur raggiunga questo traguardo solamente il 20 maggio, tutte le trasmissioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mariolino_22 : RT @Cinguetterai: Una di queste coppie sarà il Mascherato per una notte della prima puntata de #IlCantanteMascherato. - Al Bano e Jasmine… - Lady_Pirate : RT @Cinguetterai: Una di queste coppie sarà il Mascherato per una notte della prima puntata de #IlCantanteMascherato. - Al Bano e Jasmine… - marcoluci1 : RT @Cinguetterai: Una di queste coppie sarà il Mascherato per una notte della prima puntata de #IlCantanteMascherato. - Al Bano e Jasmine… - MMastrantuono : RT @Cinguetterai: Una di queste coppie sarà il Mascherato per una notte della prima puntata de #IlCantanteMascherato. - Al Bano e Jasmine… - non6comeme : RT @Cinguetterai: Una di queste coppie sarà il Mascherato per una notte della prima puntata de #IlCantanteMascherato. - Al Bano e Jasmine… -