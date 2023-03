Jannik Sinner supera Nadal nel ranking ATP | le proiezioni di classifica a Indian Wells

(Di mercoledì 15 marzo 2023)si è qualificato per i quarti di finale del Masters1000 dindo agli ottavi lo svizzero Stan Wawrinka con un perentorio 6-1, 6-4: un esito non dissimile dal 6-1, 6-3 con cui aveva travolto poche settimane fa l’elvetico a Rotterdam. Si tratta di un risultato che consente all’italiano di effettuare un nuovo passo verso l’agognato ritorno nella top10 del. Grazie al successo odierno, l’azzurro è salito a quota 2745 punti in, scavalcando lo spagnolo Rafael, assente in California per prepararsi al meglio in vista della stagione sull’amata terra battuta. Il vero spartiacque sarà rappresentato ora dal quarto di finale contro l’americano Taylor Fritz, dove saranno in palio ben 180 punti, con i quali ...

Jannik Sinner approda ai quarti di finale a Indian Wells. Con il punteggio finale di 6-1 6-4 ha battuto l'atleta svizzero Stan Wawrinka. Un punteggio che non rispecchia la bellezza del match: una ...