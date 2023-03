Jacqueline Luna su mamma Heather: “Non la vedo da 10 anni” (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’intervista di Heather Parisi a Belve, nel salotto più graffiante della televisione, condotto da Francesca Fagnani, è destinata a entrare nella storia, non solo per la vicenda cui si è resa protagonista – è arrivato l’ufficiale giudiziario – ma anche per le conseguenze familiari. A rompere il silenzio è stata la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo con una storia su Instagram, spiegando quali sono i rapporti e dissociandosi da quanto detto dalla showgirl in televisione. Jacqueline Luna Di Giacomo, il legame spezzato con la mamma Heather Parisi Una storia semplice, diretta, che racconta una verità fino ad oggi nascosta. A parlare è Jacqueline Luna Di Giacomo, spesso descritta come “la figlia di Heather Parisi” o “la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’intervista diParisi a Belve, nel salotto più graffiante della televisione, condotto da Francesca Fagnani, è destinata a entrare nella storia, non solo per la vicenda cui si è resa protagonista – è arrivato l’ufficiale giudiziario – ma anche per le conseguenze familiari. A rompere il silenzio è stata la figliaDi Giacomo con una storia su Instagram, spiegando quali sono i rapporti e dissociandosi da quanto detto dalla showgirl in televisione.Di Giacomo, il legame spezzato con laParisi Una storia semplice, diretta, che racconta una verità fino ad oggi nascosta. A parlare èDi Giacomo, spesso descritta come “la figlia diParisi” o “la ...

