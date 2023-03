Jacqueline Luna Di Giacomo si scontra con Heather Parisi: “Lei non sa nulla della mia vita” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Heather Parisi, la celebre showgirl di origini statunitensi, è stata intervistata da Francesca Fagnani nella trasmissione Belve in onda su Rai Due. Madre di quattro figli, attualmente residente nella lontana Hong Kong, l’ex soubrette di Fantastico racconta come, nonostante la distanza, abbia sempre cercato di mantenere saldi i legami con la propria famiglia. Sebbene durante il corso delle dichiarazioni abbia cercato di sminuire i rumors che vorrebbero screditare il legame con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, quest’ultima ha scelto di intervenire personalmente su Instagram, distaccandosi completamente dal punto di vista della madre e chiedendo a gran voce di essere riconosciuta unicamente per la propria carriera artistica e personale: Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 marzo 2023), la celebre showgirl di origini statunitensi, è stata intervistata da Francesca Fagnani nella trasmissione Belve in onda su Rai Due. Madre di quattro figli, attualmente residente nella lontana Hong Kong, l’ex soubrette di Fantastico racconta come, nonostante la distanza, abbia sempre cercato di mantenere saldi i legami con la propria famiglia. Sebbene durante il corso delle dichiarazioni abbia cercato di sminuire i rumors che vorrebbero screditare il legame con la figliaDi, quest’ultima ha scelto di intervenire personalmente su Instagram, distaccandosi completamente dal punto di vistamadre e chiedendo a gran voce di essere riconosciuta unicamente per la propria carriera artistica e personale: Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontegrandeS : Jacqueline Luna Di Giacomo, replica alla madre Heather Parisi: “Mi sono sentita mancata di rispetto, non la vedo… - trash_italiano : Con una dedica su Instagram, Ultimo smentisce l’indiscrezione di Chi sulla fine della sua storia con Jacqueline Lun… - GossipItalia3 : #JacquelineLunaDiGiacomo smentisce la madre #HeatherParisi: Non ci vediamo da 10 anni #gossipitalianews - mesorottaercazz : RT @giusymc98: Jacqueline Luna, figlia della Parisi, risponde così all’intervista della madre ?? Poverina, mi piange il cuore per lei https… - mesorottaercazz : RT @itssusanne_: Jacqueline Luna è una persona, non mi importa se è conosciuta grazie ad altre persone, ha nome e cognome. Trovo imbarazzan… -