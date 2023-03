Jacqueline Luna Di Giacomo si scontra con Heather Parisi | “Lei non sa nulla della mia vita”

(Di mercoledì 15 marzo 2023), la celebre showgirl di origini statunitensi, è stata intervistata da Francesca Fagnani nella trasmissione Belve in onda su Rai Due. Madre di quattro figli, attualmente residente nella lontana Hong Kong, l’ex soubrette di Fantastico racconta come, nonostante la distanza, abbia sempre cercato di mantenere saldi i legami con la propria famiglia. Sebbene durante il corso delle dichiarazioni abbia cercato di sminuire i rumors che vorrebbero screditare il legame con la figliaDi, quest’ultima ha scelto di intervenire personalmente su Instagram, distaccandosi completamente dal punto di vistamadre e chiedendo a gran voce di essere riconosciuta unicamente per la propria carriera artistica e personale: Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi ...

C'è tensione via social trae sua madre Heather Parisi ., che ha una relazione con Ultimo , aveva postato una storia su Instagram dove reagiva a una frase della mamma , rilasciata durante la ...Dopo l'incursione dell'ufficiale giudiziario, inviato da Lucio Presta, e dopo le frasi su Ultimo e la figliaDi Giacomo (che l'ha smentita su Instagram), è giunto il momento di fare ...Articoli più letti, figlia di Heather Parisi, rivela: "Non vedo mia madre da dieci anni" di Roberta Mercuri Elisabetta Canalis: tutti i dettagli sul divorzio da Brian Perri di ...

Jacqueline Luna ha confessato sui social di non vedere più sua madre da dieci anni. Sua madre Heather Parisi le augura di trovare modi migliori per far parlare di sé, non andando troppo a caccia di li ...La tormenta che si è scagliata su Heather Parisi dopo (e durante) l'intervista a Belve non si è placata. Tra ufficiale giudiziario e liti familiari l'effetto ...