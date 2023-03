Jacqueline Luna Di Giacomo si scontra con Heather Parisi | “Lei non sa nulla della mia vita”

(Di mercoledì 15 marzo 2023), la celebre showgirl di origini statunitensi, è stata intervistata da Francesca Fagnani nella trasmissione Belve in onda su Rai Due. Madre di quattro figli, attualmente residente nella lontana Hong Kong, l’ex soubrette di Fantastico racconta come, nonostante la distanza, abbia sempre cercato di mantenere saldi i legami con la propria famiglia. Sebbene durante il corso delle dichiarazioni abbia cercato di sminuire i rumors che vorrebbero screditare il legame con la figliaDi, quest’ultima ha scelto di intervenire personalmente su Instagram, distaccandosi completamente dal punto di vistamadre e chiedendo a gran voce di essere riconosciuta unicamente per la propria carriera artistica e personale: Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi ...

La showgirl si era espressa molto cripticamente a proposito della relazione di sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo con il cantautore Ultimo, dicendo più volte in risposta alla conduttrice: «Non so ...Alta tensione fra Heather Parisi e la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. La 23enne, avuta dall'ex showgirl con Giovanni di Giacomo, ha rivelato su Instagram di non vedere la madre da almeno 10 anni.