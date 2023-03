Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, la sbugiarda: «Non la vedo da 10 anni» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, ha smentito la madre attraverso una storia su Instagram. Ieri sera, ospite di Belve, Heather ha raccontato a Francesca Fagnani che il rapporto con la figlia va a gonfie vele, smentendo così le voci circa una forte tensione con Jacqueline e un allontanamento che dura ormai da... Leggi su donnapop (Di mercoledì 15 marzo 2023)Didi, ha smentito la madre attraverso una storia su Instagram. Ieri sera, ospite di Belve,ha raccontato a Francesca Fagnani che il rapporto con lava a gonfie vele, smentendo così le voci circa una forte tensione cone un allontanamento che dura ormai da...

