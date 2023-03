Jacqueline Luna Di Giacomo fa chiarezza sulle dichiarazioni della madre Heather Parisi a Belve: “Non la vedo da dieci anni” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Heather Parisi figlia Jacqueline Belve. Nella puntata di ieri sera di Belve, Francesca Fagnani ha ospitato nel suo studio Heather Parisi. La showgirl ha ripercorso la sua carriera e ha poi parlato del rapporto con le figlie. Il siparietto che però ha divertito molto gli utenti su Twitter è stato quello che ha riguardato il ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)figlia. Nella puntata di ieri sera di, Francesca Fagnani ha ospitato nel suo studio. La showgirl ha ripercorso la sua carriera e ha poi parlato del rapporto con le figlie. Il siparietto che però ha divertito molto gli utenti su Twitter è stato quello che ha riguardato il ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Con una dedica su Instagram, Ultimo smentisce l’indiscrezione di Chi sulla fine della sua storia con Jacqueline Lun… - apaatica : RT @itssusanne_: Jacqueline Luna è una persona, non mi importa se è conosciuta grazie ad altre persone, ha nome e cognome. Trovo imbarazzan… - itssusanne_ : Jacqueline Luna è una persona, non mi importa se è conosciuta grazie ad altre persone, ha nome e cognome. Trovo imb… - DrApocalypse : Heather Parisi ironizza su Ultimo, sua figlia Jacqueline Luna replica: 'Non la vedo da 10 anni, lei non sa nulla' - titolidicodax : io devo assolutamente fare una fancam su quella grandissima donna di jacqueline luna di giacomo -