Jacqueline Di Giacomo | la figlia di Heather le dà della bugiarda | “Non la vedo da 10 anni”

(Di mercoledì 15 marzo 2023)Parisi ha una famiglia allargata e quattro figli: i due gemelli che vivono con lei ad Hong Kong e due figlie più grandi avute rispettivamente da due uomini diversi. La maggioreDi, è stata citata ieri sera da Francesca Fagnani a Belve quando ha chiesto alla ballerina: “Com’è essere la suocera di Ultimo?“.Die Ultimo stanno infatti insieme da un paio di, maParisi – che si è nascosta dietro il “non parlo del gossip dei miei figli” – alla domanda è apparsa visibilmente spiazzata. “Chi? Non so di cosa tu stia parlando”, tant’è che la stessa Fagnani le ha chiesto: “Non ne sapevi niente?“. DISTRUTTO#belve pic.twitter.com/eCxDmFZVu3 — FD (@efdiegi ) March 14, 2023 – È contenta di essere la suocera di Ultimo? – ...

infatti, Parisi - diventata madre nel 2010 di due gemelli da Anzolin - non sarebbe in buoni rapporti con Rebecca Jewel Manenti (nata nel 1994) e Jacqueline Luna Di Giacomo (del 2000), le due figlie ... Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, si è sfogata dopo l'intervista che la mamma ha rilasciato a Belve. La 23enne ha smentito le dichiarazioni della ballerina sulla sua persona.

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, si è sfogata dopo l’intervista che la mamma ha rilasciato a Belve. La 23enne ha smentito le dichiarazioni della ballerina sulla sua persona.Le indiscrezioni su presunti dissapori tra Heather Parisi e le due figlie più grandi, Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna di Giacomo, nate rispettivamente nel 1993 dal matrimonio tra Parisi e ...