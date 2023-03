Jacqueline contro la madre Heather Parisi: ”Non la vedo da 10 anni” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni”. Jacqueline Luna Di Giacomo, la secondogenita di Heather Parisi, nata dalla relazione della showgirl con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo, attacca la madre su Instagram dopo l’intervista rilasciata dalla Parisi a ‘Belve’, nella puntata andata in onda ieri, 14 marzo. La Parisi, nel corso della trasmissione, aveva smentito le voci di un rapporto conflittuale con la figlia Jacqueline e quando la Fagnani le aveva chiesto se era contenta di essere la suocera di Ultimo (il fidanzato della figlia, ndr) ha finto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – ”Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Nonmiada 10”.Luna Di Giacomo, la secondogenita di, nata dalla relazione della showgirl con l’ortopedico GiovDi Giacomo, attacca lasu Instagram dopo l’intervista rilasciata dallaa ‘Belve’, nella puntata andata in onda ieri, 14 marzo. La, nel corso della trasmissione, aveva smentito le voci di un rapporto conflittuale con la figliae quando la Fagnani le aveva chiesto se era contenta di essere la suocera di Ultimo (il fidanzato della figlia, ndr) ha finto ...

