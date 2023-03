Jacobelli: «Inzaghi, non capisco accanimento. Scandaloso…» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Xavier Jacobelli ha parlato di Simone Inzaghi dopo il pari in casa del Porto che consente all’Inter il passaggio ai quarti di Champions League (e non solo). PORTO-INTER – Queste le parole da parte di Xavier Jacobelli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio sulla prestazione dell’Inter in casa del Porto in Champions League e su Simone Inzaghi. «La vittoria è stata fantastica per come maturata. Una squadra vogliosa che sapeva cosa voleva, perfetta dal punto di vista caratteriale, la giusta energia contro un Porto che ha una storia ed un’esperienza notevole. Tutto questo è successo grazie ad un Inzaghi che è riuscito a trasmettere la giusta concentrazione. Dopo la partita lo ha rimarcato, sottolineando come da quando la sua avventura nerazzurra è iniziata comunque di risultati ne ha portati. Sono d’accordo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Xavierha parlato di Simonedopo il pari in casa del Porto che consente all’Inter il passaggio ai quarti di Champions League (e non solo). PORTO-INTER – Queste le parole da parte di Xaviernel corso de L’Editoriale su TMW Radio sulla prestazione dell’Inter in casa del Porto in Champions League e su Simone. «La vittoria è stata fantastica per come maturata. Una squadra vogliosa che sapeva cosa voleva, perfetta dal punto di vista caratteriale, la giusta energia contro un Porto che ha una storia ed un’esperienza notevole. Tutto questo è successo grazie ad unche è riuscito a trasmettere la giusta concentrazione. Dopo la partita lo ha rimarcato, sottolineando come da quando la sua avventura nerazzurra è iniziata comunque di risultati ne ha portati. Sono d’accordo ...

