Israele: un uomo con cintura esplosiva ucciso in Galilea (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un uomo con una cintura esplosiva "giunto probabilmente dal Libano" è stato ucciso nella sera di lunedì nel Nord di Israele poche ore dopo che aveva attivato un complesso ordigno presso una importante ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Uncon una"giunto probabilmente dal Libano" è statonella sera di lunedì nel Nord dipoche ore dopo che aveva attivato un complesso ordigno presso una importante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Nicola #Fratoianni: 'Netanyahu non è benvenuto nel nostro paese, è un uomo pericoloso che sta incendiano il Medio O… - fisco24_info : Israele: un uomo con cintura esplosiva ucciso in Galilea: In arrivo da Libano, prima aveva attivato ordigno a Megid… - Luxgraph : Israele: un uomo con cintura esplosiva ucciso in Galilea - News24_it : Israele: un uomo con cintura esplosiva ucciso in Galilea - ligomen15 : RT @mbmarino: Chi di noi non ha mai detto 'vecchio come il cucco' parlando di un oggetto o di una persona molto vecchi? Ma il 'cucco' cos'… -