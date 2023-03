Ispirata a quelle delle nonne, aggiunge eleganza e charme a ogni look (Di mercoledì 15 marzo 2023) ogni sei mesi i nuovi modelli di it bag delle firme più prestigiose invadono le passerelle con forme insolite e finish di ultima generazione. Ma per le borse a mano primavera 2023 il discorso cambia. Alle ultime sfilate della bella stagione infatti, tra le handbag proposte aleggiava un’eleganza diversa, più classica e rétro. Silhouette, colori e dettagli sembrano prendere ispirazione da decenni lontani. E precisamente da quelli tra Anni 50 e 60. Borse a mano primavera 2023: forme strutturate e allure rétro sulla passerella di Miu Miu. Forme, dettagli e colori La contemporaneità sta anche nel recuperare il passato per rielaborarlo e riproporlo. A volte in una veste completamente rinnovata, a volte aggiornata solo in parte. Per la primavera 2023 molti dei modelli cult delle grandi maison di moda sembrano non ... Leggi su amica (Di mercoledì 15 marzo 2023)sei mesi i nuovi modelli di it bagfirme più prestigiose invadono le passerelle con forme insolite e finish di ultima generazione. Ma per le borse a mano primavera 2023 il discorso cambia. Alle ultime sfilate della bella stagione infatti, tra le handbag proposte aleggiava un’diversa, più classica e rétro. Silhouette, colori e dettagli sembrano prendere ispirazione da decenni lontani. E precisamente da quelli tra Anni 50 e 60. Borse a mano primavera 2023: forme strutturate e allure rétro sulla passerella di Miu Miu. Forme, dettagli e colori La contemporaneità sta anche nel recuperare il passato per rielaborarlo e riproporlo. A volte in una veste completamente rinnovata, a volte aggiornata solo in parte. Per la primavera 2023 molti dei modelli cultgrandi maison di moda sembrano non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MoonCactuShop : RT @MoonCactuShop: Collana Pink Moon ???? Questo girocollo di circa 40 cm cerca casina!! In realtà è ispirata ad una cavigliera che ho fatt… - scorpy_moon : RT @MoonCactuShop: Collana Pink Moon ???? Questo girocollo di circa 40 cm cerca casina!! In realtà è ispirata ad una cavigliera che ho fatt… - MoonCactuShop : Collana Pink Moon ???? Questo girocollo di circa 40 cm cerca casina!! In realtà è ispirata ad una cavigliera che ho… - giudis22 : @NicolaRaiano Credo sia un'analisi alquanto parziale e un pizzico superficiale, probabilmente ispirata dalle propri… - VVALESALE : RT @cinnamonkaveh: mi dispiace per tutte quelle che si chiamano francesca e non hanno fatto mai niente di male nella loro vita ma per me se… -