Iran | scarcerata dopo 4 anni l' attivista Sepideh Gholian

L'attivista iraniana Sepideh Gholian è stata scarcerata dopo circa quattro anni e sette mesi di detenzione. Lo ha annunciato lei stessa su Twitter pubblicando un video in cui la si vede gridare di gioia: "sono uscita con la speranza di vedere la libertà in Iran".

(ANSA) - ISTANBUL, 15 MAR - L'attivista iraniana Sepideh Gholian è stata scarcerata dopo circa quattro anni e sette ... "Questa volta sono uscita con la speranza di vedere la libertà in Iran", ha ...