Iran | le ballerine senza velo arrestate e costrette a pentirsi

"Uno dei miei più grandi errori è stato vedere della magia dove c'era solamente un trucco". Questa frase spiega molto bene l'amaro in bocca che resta dopo una delusione, di qualsiasi tipo. In tantissimi, guardando quel filmato che aveva fatto il giro del mondo, si erano facilmente e felicemente illusi. Avevano davvero creduto che, come per magia, le cose stessero cambiando, o che almeno potessero cambiare. E invece, oltre quello schermo, nella vita reale, si nascondeva un inganno: non certo da parte delle giovani protagoniste del video, la cui voglia di libertà era e resta autentica. Quanto nel regime, che ha dimostrato di non ammettere alcuna libertà e di non indietreggiare di un solo millimetro pur di non concedere il minimo spazio ai diritti. Il video virale per l'8 marzo senza bisogno di alcun processo, le cinque ragazze sono state ritenute "colpevoli" per aver ...

