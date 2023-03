(Di mercoledì 15 marzo 2023)scesi in piazza per protestare ancora contro il governo anche in occasione delle celebrazioni per la festività del Charshanbesuri Suri, che si tiene la notte tra l’ultimo martedì e mercoledì dell’annoiano, che termina il 20 marzo. Una mobilitazione indettai festeggiamenti che hanno coinvolto varie città del Paese, da Teheran a Isfahan, fino a Rasht e Saqqez. Euna lunga maratona di contestazione e commemorazione durata, ilè, ancora una volta,. Il bollettino conta almeno 11e oltre 3.500, ildei festeggiamenti e delleper ladel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ecco il podcast della mia corrispondenza su @RadioRadicale di oggi, 6 marzo 2023, su: #Iran: terribile il bilancio… - SecolodItalia1 : Iran, bilancio tragico: dopo giorni di proteste durante la Festa del fuoco, sono 11 i morti e 3500 i feriti… - Treccani : RT @petro_francesco: Iran e Arabia Saudita hanno concordato di ristabilire le loro relazioni diplomatiche, con la mediazione della Cina. Su… - il_kuzzo : RT @petro_francesco: Iran e Arabia Saudita hanno concordato di ristabilire le loro relazioni diplomatiche, con la mediazione della Cina. Su… - Cinzia_Bianco : RT @petro_francesco: Iran e Arabia Saudita hanno concordato di ristabilire le loro relazioni diplomatiche, con la mediazione della Cina. Su… -

E' di almeno 11 morti e oltre 3.500 feriti ildelle celebrazioni che si sono tenute inper la Festa del Fuoco (Chaharshanbe Suri), che si tiene la notte tra l'ultimo martedì e mercoledì dell'anno iraniano, che termina il 20 marzo. '...Secondo i funzionari, il provvedimento è volto a contrastare l'aggressività di Cina, Russia e. ... A testimoniarlo è la sua più recente richiesta di, che prevede il finanziamento di 452 ...... la Russia, l', la Corea del Nord ad accettare che i loro governi siano dei burattini in mano a Washington e non per difendere i confini dell'unione. Nel, che implica un aumento di spesa ...

Iran, bilancio tragico: dopo giorni di proteste durante la Festa del ... Secolo d'Italia

Iran, mano in segno di protesta – Nanopress.it Purtroppo ... Proteste che continuano, ed un bilancio di vittime che sale: 11 morti e 3500 feriti negli scontri. A darne notizia è il capo ...E' di almeno 11 morti e oltre 3.500 feriti il bilancio delle celebrazioni che si sono tenute in Iran per la Festa del Fuoco (Chaharshanbe Suri), che si tiene la notte tra l'ultimo martedì e mercoledì ...