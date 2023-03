Iran | 11 morti e 3500 feriti nella notte nelle proteste durante le festività ' pagane'

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ancora sangue in, dove almeno 11 persone sono morte e oltre 3.500 sono rimaste ferite in varie cittàdiverse. Gli attivistiiani hanno indetto giornate diin piazza, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Europarl_IT : ????Oggi al Parlamento UE: ?? Discussione Consiglio europeo ?? Celebrazione #IWD con la comandante ISS @AstroSamantha… - transnazionale : Iran: 11 morti e 3500 feriti in proteste la scorsa notte #spaziotransnazionale informa - Pepi30788507 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Iran 11 morti e 3.500 feriti durante le recenti manifestazioni di protesta contro i… - notizienet : Iran: 11 morti e 3500 feriti in proteste la scorsa notte - Scontri durante celebrazioni festa Charshanbesuri - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Iran 11 morti e 3.500 feriti durante le recenti manifestazioni di protesta… -

TEHERAN, 15 MAR Almeno 11 persone sono morte e oltre 3.500 sono rimaste ferite in varie città dell'la scorsa notte per le proteste, annunciate dagli attivisti, durante la festività del Charshanbesuri, tradizionale celebrazione che cade durante la notte prima dell'ultimo mercoledì prima del ...E' di almeno 11e oltre 3.500 feriti il bilancio delle celebrazioni che si sono tenute inper la Festa del Fuoco (Chaharshanbe Suri), che si tiene la notte tra l'ultimo martedì e mercoledì dell'anno ...Ancora sangue in, dove almeno 11 persone sono morte e oltre 3.500 sono rimaste ferite in varie città durante diverse proteste. Gli attivisti iraniani hanno indetto giornate di proteste in piazza, in coincidenza ...

Iran, 11 morti e 3.500 feriti durante le proteste contro il governo la scorsa notte TGCOM

11.45 Iran,11 morti e 3500 feriti in proteste Almeno 11 persone sono morte e oltre 3.500 sono rimaste ferite in varie cit- tà dell'Iran la notte scorsa nelle pro- teste antigovernative annunciate ...Lo ha affermato Jafar Miadfar, capo dell'Organizzazione nazionale per le emergenze mediche, parlando, in un discorso alla tv di Stato, di incidenti avvenuti durante le celebrazioni in cui i ...