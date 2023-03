Inzaghi: «Se è una mia rivincita? Parlerò al momento opportuno, lo devo alla mia famiglia» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con il pareggio di ieri contro il Porto che si è unito alla vittoria della partita di andata, l’Inter si è aggiudicata il passaggio ai quarti di finale in Champions League. Al termine del match, l’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Inzaghi si è complimentato con la sua squadra ed ha definito storico il risultato raggiunto in campo nelle due partite europee. «Abbiamo fatto un’ottima partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Il gruppo si è compattato e alla fine abbiamo sofferto tutti insieme: sono orgoglioso di questa squadra che ha fatto la storia dell’Inter». A chi gli chiedeva se quella di ieri sera fosse la sua rivincita dopo tante critiche, Inzaghi ha risposto: «E’ una mia rivincita? Io sono ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con il pareggio di ieri contro il Porto che si è unitovittoria della partita di andata, l’Inter si è aggiudicata il passaggio ai quarti di finale in Champions League. Al termine del match, l’allenatore nerazzurro, Simone, ha rilasciato alcune dichiarazionistampa.si è complimentato con la sua squadra ed ha definito storico il risultato raggiunto in campo nelle due partite europee. «Abbiamo fatto un’ottima partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Il gruppo si è compattato efine abbiamo sofferto tutti insieme: sono orgoglioso di questa squadra che ha fatto la storia dell’Inter». A chi gli chiedeva se quella di ieri sera fosse la suadopo tante critiche,ha risposto: «E’ una mia? Io sono ...

