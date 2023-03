(Di mercoledì 15 marzo 2023)festeggia l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Dopo Porto-l’allenatore ricorda i risultati ottenuti. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Porto-nelle prime otto d’Europa, è la svolta? Diciotto mesi fa sono stato chiamato per portare l’dopo undici anni agli ottavi e nelle prime quattro, che c’era qualche problema. Si è fatto un lavoro importante, qualche sconfitta ma l’è seconda in campionato e ha un quarto di finale di Champions League. Giusto godersi questa partita, poi penseremo ai quarti con entusiasmo. I ragazzi hanno fatto tantissimo e non dimentichiamo che l’è seconda in campionato.“mourinhana”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi: 'Rivincita? Io sono molto sereno, tranquillo. Quando sarà il momento parlerò tranquillamente perché lo de… - Gazzetta_it : Inzaghi: 'Grande Inter, fatta la storia. La mia rivincita? Parlerò quando sarà il momento' - interismo2010 : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Rivincita? Io sono molto sereno, tranquillo. Quando sarà il momento parlerò tranquillamente perché lo devo a me… - wesandkiedis : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Rivincita? Io sono molto sereno, tranquillo. Quando sarà il momento parlerò tranquillamente perché lo devo a me… - internewsit : Inzaghi: «Rivincita? Parlerò quando ne avrò voglia! Inter tre trofei» - -

Taremi 5,5: Si allarga spesso sulla destra per sfruttare lo spazio concesso in quella zona dall'undici di. Le intenzioni sono buone, ma finisce troppo spesso per disinnescarsi da solo. Nella ...Ladi Lautaro Argomento che però oggi evidentemente non è d'attualità. Lukaku, se Simoneterrà fede a quanto provato ieri nella rifinitura, dovrebbe ripartire dalla panchina per ...2 Alla vigilia della sfida di Champions contro il Porto, il tecnico dell' Inter , Simone, ha parlato in conferenza stampa. Hai intercettato la voglia didella squadra 'Assolutamente sì, abbiamo analizzato e parlato. Abbiamo visto, ma è il passato. Nel calcio non si ...

Simone Inzaghi dopo Porto-Inter: "Abbiamo fatto la storia, Rivincita Parlerò quando sarà il momento" Eurosport IT

Simone Inzaghi si gode la qualificazione ai quarti di Champions: le parole del tecnico dell’Inter dopo la sfida al Porto L’Inter pareggia 0-0 contro il Porto e strappa il pass per i quarti di ...Inzaghi ha poi continuato: "La fortuna conta relativamente ... Adesso ci giocheremo i quarti con tantissima fiducia. Una mia rivincita Io festeggio, sono molto sereno e tranquillo. Quando sarà il ...