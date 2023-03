Inzaghi il mago delle coppe: ai quarti si deve continuare a sognare! – TS (Di mercoledì 15 marzo 2023) Inzaghi ce l’ha fatta. Il tecnico nerazzurro è riuscito a riportare i nerazzurri ai quarti di Champions League dopo 12 anni. E ora è lecito continuare a sognare IL SOGNO CONTINUA – Simone Inzaghi ormai si può definire come “Il mago delle coppe”. Il tecnico nerazzurro è riuscito nell’impresa di riportare l’Inter ai quarti di finale di Champions League. Ora quindi il sogno continua, e Inzaghi e i suoi devono continuare a sognare. Tutto può diventare possibile e chissà che Inzaghi nei quarti non possa anch’egli usufruire di un sorteggio benevolo come successe a Mourinho, che venne abbinato al Cska Mosca. Fonte: TuttoSport – Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023)ce l’ha fatta. Il tecnico nerazzurro è riuscito a riportare i nerazzurri aidi Champions League dopo 12 anni. E ora è lecitoa sognare IL SOGNO CONTINUA – Simoneormai si può definire come “Il”. Il tecnico nerazzurro è riuscito nell’impresa di riportare l’Inter aidi finale di Champions League. Ora quindi il sogno continua, ee i suoi devonoa sognare. Tutto può diventare possibile e chissà cheneinon possa anch’egli usufruire di un sorteggio benevolo come successe a Mourinho, che venne abbinato al Cska Mosca. Fonte: TuttoSport – Federico Masini Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi il mago delle coppe: ai quarti si deve continuare a sognare! - TS - - Frances59196610 : È incredibile come #Allegri è protetto dalla stampa , mai vista una cosa del genere #inzaghi con 3 trofei rischia l… - Cecilia_esse : inzaghi ha più culo di allegri e ce ne vuole per superare mago macs,chapeau - inzaghi_out : Ma perchè non fa un cazzo di cambio? Ah no scusate mi ero dimenticato che per il mago di piacenza sono vietati i cambi prima del 70º - battagliolaa : Perde apposta a la spezia illudendo le altre e mettere pressione… risultato a fine giornata? SECONDO Il mago… -