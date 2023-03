(Di mercoledì 15 marzo 2023) E' felice Simone, per la prima volta in carriera ai quarti di Champions. L'ex allenatore della Lazio ha cancellato (almeno in parte) nella notte del Dragao un rendimento in campionato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inzaghi: 'Grande Inter, fatta la storia. La mia rivincita? Parlerò quando sarà il momento' - liottagio : Inzaghi sullo scudetto costato uno sproposito mi ha fatto godere e ha detto una grande verità. Cannonata a Conte e… - sportli26181512 : Inzaghi: 'Grande Inter, fatta la storia. La mia rivincita? Parlerò quando sarà il momento': Inzaghi: 'Grande Inter,… - peppe937 : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Vincere la Champions? I tifosi devono essere orgogliosi di questo cammino, ci siamo migliorati rispetto allo sc… - GianmarcoDaria : ???#Inzaghi: 'Vincere la Champions? I tifosi devono essere orgogliosi di questo cammino, ci siamo migliorati rispett… -

...del turno contro il Porto in Champions Simone, allenatore dell'Inter, ha parlato a Mediaset. PAROLE - "Abbiamo fatto un'ottima partita, il gruppo si è compattato e ha fatto unagara. ...E' felice Simone, per la prima volta in carriera ai quarti di Champions. L'ex allenatore della Lazio ha ... Ho visto ungruppo che si è compattato contro una squadra difficile da ...è un allenatore fatto per queste sfide, non è uno che regalaspettacolo e divertimento, ma riesce a compattare le sue squadre come pochi nelle occasioni che contano, a renderle ciniche ...

Inter, Inzaghi: "Grande impresa, scritto pezzo di storia" Sportitalia

È un Simone Inzaghi con voglia di rivincita quello che si presenta ai ... "Abbiamo fatto un'ottima partita, i ragazzi sono stati bravissimi - le prime parole dell'allenatore - Siamo un grande gruppo ...“È stata una grande partita contro una squadra difficile da affrontare – ha detto Inzaghi a ‘Mediaset’ – Onore a questo gruppo che ha fatto la storia di questo club: sono molto contento. Se è servita ...