Intervista col Vampiro 2 | Ben Daniels interpreterà Santiago

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Benentra nel cast della stagione 2 dicol, serie tratta dall'omonimo romanzo di Anne Rice le cui riprese secondo quanto anticipato, dovrebbero iniziare ad aprile a Praga.colha trovato il suo: Benentrerà infatti nel cast della stagione 2 della serie AMC, arrivata sul piccolo schermo lo scorso anno, e tratta dall'omonimo romanzo di Anne Rice. Sarà dunque Ben, come riportato da ComicBook, ad interpretarenella seconda stagione dicol. Questa la prima anticipazioni in merito a quanto i fan vedranno nei nuovi episodi della serie creata da creata da Rolin Jones. Le streghe Mayfair e ...

Intervista col vampiro: Ben Daniels nel cast della stagione 2 | TV BadTaste.it Cinema

In attesa di poterlo vedere anche in Italia, Interview with the Vampire, adattamento televisivo del celebre romanzo di Anne Rice Intervista col vampiro, ha ingaggiato l'attore britannico Ben Daniels