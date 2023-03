Intercettato aereo russo su Estonia Mosca recluta 400mila soldati e avverte gli Usa | stop attività militari ai nostri confini

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L'ordine è arrivato a tutte le regioni russe dal ministero della Difesa: parte dal 1 aprile ilmento di uomini per rafforzare l'esercito cona contratto. Diversi media russi, parlano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Aerei da caccia britannici e tedeschi hanno intercettato un aereo militare russo sullo spazio aereo dell'Estonia. L… - NATOlizer : Un aereo da guerra russo è stato intercettato da caccia UK e tedeschi vicino al confine NATO - Roky99760738 : RT @andreacantelmo8: Aerei da caccia della Royal Air Force(Raf) britannica e dell'aeronautica tedeschi hanno intercettato un aereo militare… - Etya73 : RT @andreacantelmo8: Aerei da caccia della Royal Air Force(Raf) britannica e dell'aeronautica tedeschi hanno intercettato un aereo militare… - lvoir : RT @ultimenotizie: Era fuori dallo spazio aereo dell'#Estonia l'aereo militare russo da rifornimento Il-78 Midas in volo tra San Pietroburg… -

Intanto secondo la Bbc aerei da caccia della Royal Air Force (Raf) britannica e dell'aeronautica tedeschi hannounmilitare russo sullo spaziodell'Estonia, che è stato ...In questa edizione: - In Iran proteste degli attivisti: 11 morti e 3500 feriti -unmilitare russo sull'Estonia - Naufragio Cutro, trovati altri 5 corpi - Morto il terrorista nero Concutelli - Nas nelle mense scolastiche, irregolare una su tre - Istat, + 545.000 ...... comandante della US Air Force Europa e Africa: 'stava conducendo operazioni di routine nello spaziointernazionale quando è statoe colpito da unrusso, provocando un ...

Ucraina ultime notizie. Intercettato aereo russo ai confini spazio estone. Mosca, esercitazione di ... Il Sole 24 ORE

Per la prima volta caccia inglesi e tedeschi intercettano assieme un aereo russo in Ue, mentre un jet russo colpisce un drone americano: si rischia ancora l’escalation nucleare tra Occidente e RussiaAltissima tensione sul Mar Nero. "Usa smettano attività ai nostri confini" minacciano i russi. Caccia Gb e tedeschi intercettano aereo russo sull'Estonia. Allarme aereo in tutte le regioni, esplosioni ...