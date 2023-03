Inter | Zhang | “Mi piacerebbe il Milan nei quarti di Champions League”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Zhang: 'Grande emozione. Dopo anni di duro lavoro, finalmente siamo ad alto livello a livello internazionale. Dove… - Inter : Il presidente nerazzurro Steven Zhang: 'È una grande emozione, dopo anni di duro lavoro siamo tornati tra le otto m… - fcin1908it : Zhang: “L’Inter deve stare qui. Competere a livelli top è un obbligo per noi” - inter_calciomer : ??Esclusiva L'Entourage di #Inzaghi inizia a guardarsi intorno ?? avviati contatti con l' #atalanta che non chiude… - internewsit : Zhang, il massimo sforzo di chi? Meriti a chi ha lavorato per l'Inter - -

... anzi la sensazione è che l'abbia già fatto il massimo in Europa. Per sperare di arrivare in ... Il presidente Steven(tanto per cambiare ci mette la faccia soltanto dopo che la squadra ha ...Non ha fatto un viaggio a vuoto Stevennel volare in Portogallo per assistere a Porto -. Dopo il pari che vale i quarti (e circa 20 milioni) il presidente dell'è entusiasta e diceNon solo il Milan. Anche l'è tra le prime otto d'Europa. Dopo l'1 - 0 di San Siro, deciso da un gol di Lukaku, i ... Sottolinea il presidente Steven: 'Mi piacerebbe il derby con il Milan'. L'...

Tra gli ultimi gioielli usciti dal vivaio c’è sicuramente Giorgio Scalvini, difensore di interesse di alcune big italiane tra cui l’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ...È successo anche all'Inter, che pareggiando 0-0 a Porto è passata ai quarti ... Infine il presidente Steven Zhang, inviso a parte del tifo e rincorso dalle voci di vendita del club, ha ribadito ...