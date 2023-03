Inter, zero gol presi in Champions nel doppio confronto: l'ultima volta risale al 2010 (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'Inter ha superato il Porto approdando ai quarti di Champions League. Il tutto senza subire gol nel corso dei 180 minuti di gioco: non... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'ha superato il Porto approdando ai quarti diLeague. Il tutto senza subire gol nel corso dei 180 minuti di gioco: non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Inter, budget zero per il settore giovanile: #Samaden dice addio - MatteoDG93 : Simone #Inzaghi sicuramente ha fatto degli errori, ma in questi due anni di #Inter anche tante cose buone. Ha preso… - eia58 : RT @theboss_1908: Non un'#Inter bella ma con l'elmetto e un cuore enorme. Partita difficilissima contro una squadra forte e rognosa, ma le… - albibenassi98 : RT @theboss_1908: Non un'#Inter bella ma con l'elmetto e un cuore enorme. Partita difficilissima contro una squadra forte e rognosa, ma le… - bedconejo : RT @theboss_1908: Non un'#Inter bella ma con l'elmetto e un cuore enorme. Partita difficilissima contro una squadra forte e rognosa, ma le… -