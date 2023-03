Inter | «Tifosi segregati e tenuti fuori da stadio per decisione Porto | UEFA intervenga»

(Di mercoledì 15 marzo 2023) “FCnazionale Milano esprime la massima solidarietà nei confronti dei propri, provenienti da tutta Europa e in possesso di regolare tagliando d’accesso per la partita di ieri sera,, ai quali è stato vietato l’ingresso alloDo Dragão”. Lo spiega l’, in una nota, dopo i fatti di ieri sera a O. “A seguito L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

SimoneTogna : Scandalo e pericolo al Do Dragao: queste le condizioni di tantissimi tifosi dell'#Inter, completamente ammassati, a… - Acerbi_Fra : Qualificati, per noi, per voi e per tutti i tifosi che non sono riusciti a entrare allo stadio! #PORINT… - FBiasin : Buonanotte #Inter, sei stata bravissima. Questo passaggio del turno è dedicato soprattutto alle centinaia di tifos… - Matteo_003 : @bettercallunam @wazzaCN Quindi la mancata organizzazione è un motivo per devastare una città? Non mi sembra che ie… - GianmarcoDaria : ?? UFFICIALE FC Internazionale Milano esprime la massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, provenienti…

Centinaia didell'arrivati in Portogallo per sostenere la propria squadra nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto non hanno potuto vedere la partita allo stadio, pur ..."Serata amara per alcuniinteristi in trasferta a Porto, nonostante il pareggio che ha qualificato l'agli ottavi di finale della Champions League. Circa un migliaio didell', tutti con regolare biglietto, sono rimasti fuori dai cancelli dello stadio do Dragao, mentre all'interno si stava svolgendo la partita di Champions Porto -. La beffa ...La telecronaca di Sky Sport di Porto -, affidata alla coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, ha gasato inerazzurri ma fatto arrabbiare alcuni utenti sui social network. Nei concitati minuti finale della partita ...

Vergogna a Oporto: biglietti duplicati, tifosi trattati come bestie. Spero che l’Inter… fcinter1908

