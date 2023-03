Inter, tifosi bloccati su una scala. Un bambino in lacrime… – Sky (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ciò che è successo nella serata di Champions League fuori dall’Estadio do Dragao ha dell’incredibile. tifosi bloccati completamente, Matteo Barzaghi ha raccontato gli episodi su Sky Sport. SITUAZIONE – Matteo Barzaghi ha raccontato su Sky Sport la situazione fuori dall’Estadio do Dragao: «Le testimonianze dei tifosi sono da trasmettere. Faccio una premessa: nel biglietto si specifica che i tifosi ospiti devono andare nel settore ospiti, ma perché allora possono liberamente acquistare per tutti i settori e non riescono ad entrare? Il migliaio di tifosi è stato paziente, nonostante fosse bloccato all’esterno su una scala senza la possibilità di salire o scendere. Molti non potevano andare in bagno, grazie a loro la situazione non si è aggravata e grazie a Dio non ci sono stati incidenti. ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ciò che è successo nella serata di Champions League fuori dall’Estadio do Dragao ha dell’incredibile.completamente, Matteo Barzaghi ha raccontato gli episodi su Sky Sport. SITUAZIONE – Matteo Barzaghi ha raccontato su Sky Sport la situazione fuori dall’Estadio do Dragao: «Le testimonianze deisono da trasmettere. Faccio una premessa: nel biglietto si specifica che iospiti devono andare nel settore ospiti, ma perché allora possono liberamente acquistare per tutti i settori e non riescono ad entrare? Il migliaio diè stato paziente, nonostante fosse bloccato all’esterno su unasenza la possibilità di salire o scendere. Molti non potevano andare in bagno, grazie a loro la situazione non si è aggravata e grazie a Dio non ci sono stati incidenti. ...

