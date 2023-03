Inter, Simone Inzaghi imperfetto ma merita di rimanere: società presente solo dopo le vittorie (Di mercoledì 15 marzo 2023) Simone Inzaghi, dodici anni dopo, riporta l’Inter tra le prime otto d’Europa. Centrando un risultato importante, sia al livello sportivo ma anche e soprattutto per quello economico. I nerazzurri, prima dell’arrivo in panchina del tecnico piacentino, non giocavano partite ad eliminazione diretta dal 2011/2012 (sconfitta con il Marsiglia agli ottavi di finale). Non c’era riuscito Luciano Spalletti (una volta) e non c’era riuscito neanche Antonio Conte (eliminato per ben due volte ai gironi). Inzaghi invece già l’anno scorso aveva riportato l’Inter agli ottavi e quest’anno si è superato passando un girone quasi proibitivo con Bayern Monaco e Barcellona e poi eliminando l’ammazza italiane Porto. Ma negli ultimi mesi è stato un tiro a bersaglio: Inzaghi l’unico ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023), dodici anni, riporta l’tra le prime otto d’Europa. Centrando un risultato importante, sia al livello sportivo ma anche e soprattutto per quello economico. I nerazzurri, prima dell’arrivo in panchina del tecnico piacentino, non giocavano partite ad eliminazione diretta dal 2011/2012 (sconfitta con il Marsiglia agli ottavi di finale). Non c’era riuscito Luciano Spalletti (una volta) e non c’era riuscito neanche Antonio Conte (eliminato per ben due volte ai gironi).invece già l’anno scorso aveva riportato l’agli ottavi e quest’anno si è superato passando un girone quasi proibitivo con Bayern Monaco e Barcellona e poi eliminando l’ammazza italiane Porto. Ma negli ultimi mesi è stato un tiro a bersaglio:l’unico ...

