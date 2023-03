Inter | quarti importanti non solo economicamente | un altro motivo

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il passaggio dell’aidi finale della UEFA Champions League ha una grossa importanza non soltanto economica. Un, infatti, certifica quanto la vittoria nel doppio confronto con il Porto possa aiutare per il futuro. AIUTO IMPORTANTE – Le casse societarie ringraziano per il passaggio dell’aidi finale della UEFA Champions League. Un risultatossimo che fornisce una boccata d’ossigeno al bilancio nerazzurro. Un risultato importante sicuramente anche per Simone Inzaghi, che certifica quanto di buono fatto vedere in Europa nelle ultime due stagioni sulla panchina nerazzurra. Ma unche rendessimo il passaggio aidi finale è legato ...