Inter qualificata ai quarti di Champions League | sorpresa Darmian | cos’ha detto sul passaggio del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tanta sofferenza, madel turno ottenuto per l’che impatta 0-0 con il Porto in trasferta e, in virtù dell’1-0 di San Siro nella gara d’andata, passa aidi finale di. La squadra di Inzaghi ha saputo soffrire e stringere i denti, soprattutto nel finale con il Porto che ha avuto almeno 3 occasioni clamorose per andare in gol. La squadra di Simone Inzaghi strappa così il pass per il prossimo turno e ora attende la prossima avversaria, tra cui potrebbe esserci anche il Napoli, che deve conquistare la qualificazione, partendo dallo 0-2 dell’andata ottenuto a Francoforte contro l’Eintracht. A parlare deldel turno è stato il terzino dell’, Matteovistato a Sky ...