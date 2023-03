Inter Primavera, come arriva la Roma al match di domenica (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Inter Primavera è tornata a perdere dopo 8 risultati utili consecutivi. Contro l’Atalanta in Campionato è infatti finita 2-0 (vedi report). Contro la Roma domenica c’è l’occasione per rialzarsi. SCONFITTA – Erano 8 partite che l’Inter Primavera non perdeva. Otto risultati che hanno permesso alla squadra di Cristian Chivu di continuare a credere nel sogno dei playoff. Contro l’Atalanta si sono rivisti gli errori che hanno caratterizzato questa stagione (vedi analisi). I nerazzurri in questa settimana dovranno prepararsi al meglio per domenica, quando affronteranno la Roma. I giallorossi sono secondi in classifica con 43 punti, a meno 3 dal Lecce primo. Lecce con cui l’Inter ha pareggiato 0-0. Roma – La ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’è tornata a perdere dopo 8 risultati utili consecutivi. Contro l’Atalanta in Campionato è infatti finita 2-0 (vedi report). Contro lac’è l’occasione per rialzarsi. SCONFITTA – Erano 8 partite che l’non perdeva. Otto risultati che hanno permesso alla squadra di Cristian Chivu di continuare a credere nel sogno dei playoff. Contro l’Atalanta si sono rivisti gli errori che hanno caratterizzato questa stagione (vedi analisi). I nerazzurri in questa settimana dovranno prepararsi al meglio per, quando affronteranno la. I giallorossi sono secondi in classifica con 43 punti, a meno 3 dal Lecce primo. Lecce con cui l’ha pareggiato 0-0.– La ...

