Inter, la stampa portoghese accusa Onana (Di mercoledì 15 marzo 2023) Oggi i tre quotidiani sportivi portoghesi tornano sulla qualificazione ai quarti di finale in Champions League dell'Inter ai danni del Porto.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Oggi i tre quotidiani sportivi portoghesi tornano sulla qualificazione ai quarti di finale in Champions League dell'ai danni del Porto....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Segui la conferenza stampa di mister Inzaghi e @hakanc10 in diretta da Porto ??? #ForzaInter #PortoInter #UCL - cmdotcom : #Inter, la stampa portoghese accusa #Onana #PortoInter - MartinoDesulo : @wazzaCN Andrè sono due anni che ci difendiamo da qualsiasi avversario/nemico per questa bugia colossale(per vincer… - sportli26181512 : Inter, la stampa portoghese accusa Onana: Oggi i tre quotidiani sportivi portoghesi tornano sulla qualificazione ai… - Luca66887969 : @capuanogio Un allenatore che fa quelle conferenze stampa e dice certe cose infatti non è all' altezza di una big come l' inter -