Inter-Juventus | la designazione arbitrale completa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - ZZiliani : Ma sarà solo un anticipo. Quando la Corte UE, a giorni, comunicherà la bocciatura del ricorso di #Juventus,… - fcin1908it : #Pagliuca torna sulla stagione 1997/1998, con l'Inter letteralmente scippata dello scudetto: 'Il pugno a Ceccarin… - infoitsport : Inter-Juventus, scelto l’arbitro: al Var ci sarà Mazzoleni - infoitsport : Inter-Juventus, arbitrerà Chiffi: la decisione sul Var -

Se guardiamo alla sua avventura all', ha vinto la Coppa Italia e due volte la Supercoppa, battendo Roma, Milan,; in Champions ha perso solo contro avversarie decisamente più forti, Real ...Commenta per primo La Lega di Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la 27esima giornata del massimo campionato. Il derby d'Italia, in programma domenica 19 marzo alle 20.45, è stato affidato a Chiffi , mentre il derby capitolino Lazio - Roma , fissato sempre per il 19 marzo, alle 18, sarà diretto da Massa. I ...Sono state ufficialmente diramate le designazioni arbitrali in vista della 27esima giornata di Serie A: Chiffi perAl netto della tre giorni di coppe europee, il weekend del campionato di Serie A inizierà molto presto, a partire dagli anticipi del venerdì Sassuolo - Spezia e Atalanta - Empoli. I ...

Doppio KO, tegola pesantissima: a rischio per Inter-Juventus JuveLive

Siamo stufi di veder trionfare sempre il nord e seppure Inter Milan e Juve hanno fatto la storia del calcio italiano e hanno un blasone diverso è bello vedere una squadra del Sud come il Napoli ...Designata la squadra arbitrale del derby d'Italia di domenica tra Juve e Inter, in programma a San Siro alle 20.45. A dirigere la sfida di campionato sarà Daniele Chiffi, coadiuvato dagli assistenti ...