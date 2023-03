Inter, Inzaghi: «Critiche? So chi le fa, quando sarà il momento parlerò» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Mediaset dopo il passaggio del turno contro il Porto in Champions Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Mediaset. PAROLE – «Abbiamo fatto un’ottima partita, il gruppo si è compattato e ha fatto una grande gara. Ottimo primo tempo, nell’ultima parte di gara abbiamo sofferto tutti insieme, onore a questo gruppo. Palo e traversa subiti nel finale? Nel calcio la fortuna conta relativamente, nel doppio confronto abbiamo meritato il passaggio ai quarti. Ora ce li giocheremo con tantissima fiducia. Critiche? So quali Critiche devo devo ascoltare e quali no, so davo provengono e chi le fa. Io sono molto sereno e tranquillo, poi quando sarà il momento ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato a Mediaset dopo il passaggio del turno contro il Porto in Champions Simone, allenatore dell’, ha parlato a Mediaset. PAROLE – «Abbiamo fatto un’ottima partita, il gruppo si è compattato e ha fatto una grande gara. Ottimo primo tempo, nell’ultima parte di gara abbiamo sofferto tutti insieme, onore a questo gruppo. Palo e traversa subiti nel finale? Nel calcio la fortuna conta relativamente, nel doppio confronto abbiamo meritato il passaggio ai quarti. Ora ce li giocheremo con tantissima fiducia.? So qualidevo devo ascoltare e quali no, so davo provengono e chi le fa. Io sono molto sereno e tranquillo, poiil...

