Inter, Inzaghi come Spalletti: il nuovo sfogo è uno schiaffo a Conte, ma non solo (Di mercoledì 15 marzo 2023) A qualificazione acquisita ha voluto mettere le cose in chiaro. Buono sì, ma fesso no. Simone Inzaghi ha espresso diversamente il concetto,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) A qualificazione acquisita ha voluto mettere le cose in chiaro. Buono sì, ma fesso no. Simoneha espresso diversamente il concetto,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi si toglie più di un sassolino in conferenza: 'Non ho nessuna rivincita da prenderemi. Non è questo il mo… - marifcinter : #Inzaghi: 'Rivincita? Io sono molto sereno, tranquillo. Quando sarà il momento parlerò tranquillamente perché lo de… - sportface2016 : +++#Inter, #Inzaghi risponde alle critiche: 'E' facile parlare di Simone Inzaghi perché forse l'educazione e l'inte… - stefanomincucci : Personaggi che voglio fuori dalla mia Inter (alcuni senza odio, anzi): Handanovic Cordaz Skriniar (già venduto ma è… - cmdotcom : #Inter, #Inzaghi come #Spalletti: il nuovo sfogo è uno schiaffo a #Conte, ma non solo #PortoInter -