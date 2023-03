Inter, infortunio per Bastoni (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Grande felicità in casa Inter per il pareggio, sofferto, contro il Porto che ha regalato dopo dodici anni l’accesso ai quarti di finale della Champions League. La squadra di Inzaghi ha retto agli attacchi del Porto soprattutto nel finale, con la squadra di Conceiçao che ha colto un palo ed una traversa nel recupero. Non giungono buone notizie, pero’, sul fronte infortuni. Durante il secondo tempo si è fermato, infatti, Alessandro Bastoni. Il difensore ha accusato un problema muscolare ed ha alzato bandiera bianca con de Vrij che ha preso il suo posto. Le condizioni saranno da valutare nelle prossime ore, la sensazione è che il calciatore salterà l’importantissimo match in programma domenica sera contro la Juventus ed anche gli impegni con la Nazionale. Un duro colpo anche per i fantallenatori che dovranno fare a meno di un ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Grande felicità in casaper il pareggio, sofferto, contro il Porto che ha regalato dopo dodici anni l’accesso ai quarti di finale della Champions League. La squadra di Inzaghi ha retto agli attacchi del Porto soprattutto nel finale, con la squadra di Conceiçao che ha colto un palo ed una traversa nel recupero. Non giungono buone notizie, pero’, sul fronte infortuni. Durante il secondo tempo si è fermato, infatti, Alessandro. Il difensore ha accusato un problema muscolare ed ha alzato bandiera bianca con de Vrij che ha preso il suo posto. Le condizioni saranno da valutare nelle prossime ore, la sensazione è che il calciatore salterà l’importantissimo match in programma domenica sera contro la Juventus ed anche gli impegni con la Nazionale. Un duro colpo anche per i fantallenatori che dovranno fare a meno di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Lazio, infortunio Immobile: le novità dopo gli esami - fozJke : @tackleduro Esultare per l'infortunio di un avversario è così l'Inter - infoitsport : Porto-Inter, infortunio Bastoni: le condizioni del difensore italiano - infoitsport : Brutte notizie per l’Inter: Inzaghi lo cambia per infortunio - MCalcioNews : Inter, guai per Inzaghi: arriva l'annuncio sull'infortunio -