Inter in quarti di Champions con Inzaghi | la fortuna non c’entra

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) ECCEZIONALE! L’ha fatto la storia a Oporto, dove Simoneha guidato la sua squadra verso uno storico accesso aidi finale dellaLeague. Una partita che ha visto i nerazzurri sotto la lente di ingrandimento, ma Simoneha avuto la risposta giusta schierando un’attenta, cinica e pure un po’ta. Un mix vincente che ha permesso ai ragazzi didi ottenere il risultato che cercavano e di fare la storia dell’. La partita era di quelle che potevano cambiare il corso della stagione dell’e anche il suo futuro.lo sapeva bene e ha messo in campo una squadra concentrata e determinata a fare la differenza. Non ha subito gol in 180 minuti ...