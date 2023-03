Inter, esposto all’UEFA per tutelare i tifosi! Trattamento inaccettabile (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scandaloso quanto successo ai tifosi dell’Inter fuori dallo stadio Do Dragao. Situazione incresciosa e oltretutto pericolosa, con tantissimi tifosi dell’Inter, in possesso di regolare biglietto, lasciati fuori, ammassati, impossibilitati ad assistere il match vinto con il Porto. Secondo quanto annunciato da Beppe Marotta (vedi dichiarazioni), il club nerazzurro farà un esposto all’UEFA. inaccettabile – Non è accettabile quanto vissuto ieri sera da migliaia di tifosi (famiglie con bambini compresi) dell’Inter partiti in Portogallo per assistere alla sfida di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League in possesso del biglietto. Le ragioni incomprensibili di un tale comportamento, sarebbero legate a una “postilla”: nonostante la vendita libera dei biglietti agli italiani anche per ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Scandaloso quanto successo ai tifosi dell’fuori dallo stadio Do Dragao. Situazione incresciosa e oltretutto pericolosa, con tantissimi tifosi dell’, in possesso di regolare biglietto, lasciati fuori, ammassati, impossibilitati ad assistere il match vinto con il Porto. Secondo quanto annunciato da Beppe Marotta (vedi dichiarazioni), il club nerazzurro farà un– Non è accettabile quanto vissuto ieri sera da migliaia di tifosi (famiglie con bambini compresi) dell’partiti in Portogallo per assistere alla sfida di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League in possesso del biglietto. Le ragioni incomprensibili di un tale comportamento, sarebbero legate a una “postilla”: nonostante la vendita libera dei biglietti agli italiani anche per ...

