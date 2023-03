(Di mercoledì 15 marzo 2023) Che le fasce siano a dir poco fondamentali per Simone Inzaghi non è certo una, ma il finale di Porto -ha presentato ai tifosi nerazzurri due protagonisti a: uno per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, eroi a sorpresa: che notte, la notte di Dumfries e D'Ambrosio: Inter, eroi a sorpresa: che notte, la notte d… - BorisJo_ker : RT @Gazzetta_it: Inter, eroi a sorpresa: che notte, la notte di Dumfries e D'Ambrosio #PortoInter #UCL - Gazzetta_it : Inter, eroi a sorpresa: che notte, la notte di Dumfries e D'Ambrosio #PortoInter #UCL - fuck1do : Stando alla cazzetta, all’Inter per l’estate servono ancora 40 milioni; ora con i 20 del passaggio mi aspetto di ar… - CMercatoNews : #Onana paratutto, #Dumfries si immola: la copertina di #PortoInter è tutta per i due eroi di serata ???? -

Che le fasce siano a dir poco fondamentali per Simone Inzaghi non è certo una sorpresa, ma il finale di Porto -ha presentato ai tifosi nerazzurri due protagonisti a sorpresa: uno per le prestazioni di questo 2023 e soprattutto per la performance negativa della prima ora e mezza, l'altro per il ridotto ...... ingarbuglia ancora di più la situazione: niente aggancio all'al secondo posto. Restano tutti ... Pioli ha scelto di schierare quasi tutti glidel New White Hart Lane, con l'eccezione ......00 - CHAMPIONS LEAGUE - PORTO -Italia 1 18:22 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - STUDIO ... 2 Italia 2 18:00 - MY HERO ACADEMIA - NOMI DA18:30 - MY HERO ACADEMIA - APPRENDISTA DI GRAN ...

Inter, eroi a sorpresa: che notte, la notte di Dumfries e D'Ambrosio La Gazzetta dello Sport

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...