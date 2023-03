Inter, con i quarti di finale 20 milioni nelle casse del club (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Inter si gode il passaggio ai quarti di finale della Champions League Non solo il prestigio sportivo di essere tra le prime otto d’Europa. Per l’Inter i quarti di finale della Champions League portano in cassa almeno 20 milioni di euro. “La Uefa onorerà la società di viale della Liberazione con un bonifico da 10,6 milioni di euro come premio per l’accesso ai quarti di finale. Puliti, limpidi e dissetanti come l’acqua dell’oasi quando si fa una gita affascinante ma faticosa in qualche prosciugante deserto. A questa somma, però, si aggiungerà anche il maxi incasso del Giuseppe Meazza per la prossima partita europea: contro il Porto sono stati contati 6,7 milioni nonostante i prezzi dei biglietti ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’si gode il passaggio aididella Champions League Non solo il prestigio sportivo di essere tra le prime otto d’Europa. Per l’didella Champions League portano in cassa almeno 20di euro. “La Uefa onorerà la società di viale della Liberazione con un bonifico da 10,6di euro come premio per l’accesso aidi. Puliti, limpidi e dissetanti come l’acqua dell’oasi quando si fa una gita affascinante ma faticosa in qualche prosciugante deserto. A questa somma, però, si aggiungerà anche il maxi incasso del Giuseppe Meazza per la prossima partita europea: contro il Porto sono stati contati 6,7nonostante i prezzi dei biglietti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Inzaghi si toglie più di un sassolino in conferenza: 'Non ho nessuna rivincita da prenderemi. Non è questo il mo… - CB_Ignoranza : Spezia 2-1 Inter Bologna 0-0 Lazio Roma 3-4 Sassuolo Milan 1-1 Salernitana. La lotta Champions prosegue con la st… - marifcinter : #Conceicao: 'L'Inter è stata superiore solo per 10 minuti in tutte e due le partite, quando siamo rimasti in 10. No… - betta941 : RT @bedconejo: 'Inter molto fortunata in questa Champions' Quella a beccare nel girone Bayern Monaco e Barcellona con annesso funerale a se… - gigipoletti : @Caronni che sminuisce il Passaggio ai quarti di Milan e Inter ,per le avversarie mediocri... Quando la #Juve con… -