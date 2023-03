Inter, che fortino! Nerazzurri ai quarti di Champions League dopo 12 anni – TS (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Inter riesce nell’impresa di uscire indenne dal Do Dragao e torna ai quarti di finale di Champions League dopo 12 anni dall’ultima volta IMPRESA – Dodici anni dopo, l’Inter riesce nell’impresa di tornare ai quarti di Champions League. Al Do Dragao finisce 0-0, quanto basta ai Nerazzurri per tornare nel G8 di Champions. Simone Inzaghi ha presentato un’Inter in smoking, mantenendo una cura maniacale per i dettagli. I Nerazzurri hanno sempre dato il meglio nelle coppe. Quella del Porto è una tacca importantissima: i portoghesi, dal 2003, hanno battuto nel loro fortino Lazio, Napoli, Roma, Juve e Milan. Fonte: TuttoSport ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’riesce nell’impresa di uscire indenne dal Do Dragao e torna aidi finale di12dall’ultima volta IMPRESA – Dodici, l’riesce nell’impresa di tornare aidi. Al Do Dragao finisce 0-0, quanto basta aiper tornare nel G8 di. Simone Inzaghi ha presentato un’in smoking, mantenendo una cura maniacale per i dettagli. Ihanno sempre dato il meglio nelle coppe. Quella del Porto è una tacca importantissima: i portoghesi, dal 2003, hanno battuto nel loro fortino Lazio, Napoli, Roma, Juve e Milan. Fonte: TuttoSport ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E sono due. Dopo il #Milan, l’#Inter. E domani al 99% col #Napoli saranno tre. Tre italiane tra le migliori 8 d’Eur… - Acerbi_Fra : Qualificati, per noi, per voi e per tutti i tifosi che non sono riusciti a entrare allo stadio! #PORINT… - Inter : Ma che partita ha fatto @DarmianOfficial? ?? #ForzaInter #PortoInter #UCL - cherubinismo : RT @rabiotmachia: Con Inter Milan e Napoli ai quarti della massima competizione uno Juventino non avrebbe niente di cui esultare Uno Juven… - 1PADA : Siccome all’Uefa non interessa nulla dei tifosi interisti rimasti fuori dallo stadio che ci pensi l’Inter a risarci… -