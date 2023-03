Inter, Calhanoglu: «Tornare ai quarti dopo 12 anni significa tanto e possiamo fare ancora di più» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Mediaset dopo il passaggio del turno in Champions League contro il Porto Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato a Mediaset. PAROLE – «Sono orgoglioso, veramente ci sono tante emozioni. Oggi è stata una gara dura ma già lo sapevamo, abbiamo fatto bene. A volte si soffre, è normale, ma la cosa importante era passare il turno. Tornare ai quarti dopo 12 anni significa tanto e possiamo fare ancora di più. Stasera era molto difficile difendere, alla fine eravamo in difficoltà ma abbiamo fatto un grande lavoro in difesa e ce l’abbiamo fatta. Il titolo di MVP della partita lo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Hakan, centrocampista dell’, ha parlato a Mediasetil passaggio del turno in Champions League contro il Porto Hakan, centrocampista dell’, ha parlato a Mediaset. PAROLE – «Sono orgoglioso, veramente ci sono tante emozioni. Oggi è stata una gara dura ma già lo sapevamo, abbiamo fatto bene. A volte si soffre, è normale, ma la cosa importante era passare il turno.ai12di più. Stasera era molto difficile difendere, alla fine eravamo in difficoltà ma abbiamo fatto un grande lavoro in difesa e ce l’abbiamo fatta. Il titolo di MVP della partita lo ...

